Live
  • Середа 21.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

Суд у Чугуєві на Харківщині очолив суддя, який отримав три догани від ВРП

Суспільство 19:58   21.06.2023
Олена Нагорна
Суд у Чугуєві на Харківщині очолив суддя, який отримав три догани від ВРП

Головою Чугуївського міського суду Харківської області став суддя Ігор Карімов.

20 червня судді Чугуївського міськсуду шляхом таємного голосування обрали його одноголосно, повідомляється на сайті установи.

На порталі clarity-project.info є інформація, що суддя тричі притягувався до дисциплінарної відповідальності Вищою радою правосуддя – двічі у 2018 році та один раз у 2019-му. Його позбавляли доплат до посадового окладу на один та три місяці.

Як писало видання Newsroom, у 2021 році суддя скаржився до Вищої ради правосуддя на sms з образами на свою адресу. Карімова звинуватили в тому, що він “встав на шлях хабарництва” і “віддає землю пройдисвітам, які його потім ганьблять”.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів
У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів
21.06.2023
Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
21.06.2023
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа
21.06.2023
У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)
У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)
19.06.2023
На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі
На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі
21.06.2023
Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор
Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор
21.06.2023

Новини за темою:

19:58
Суд у Чугуєві на Харківщині очолив суддя, який отримав три догани від ВРП
19:17
Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор
18:59
Ворожа авіація вдарила по селу на Харківщині – Генштаб
18:29
Терехов у Британії обговорює те, що допоможе залучити в Харків інвесторів
18:13
КВПВ попереджає про відповідальність за незаконне викидання відходів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Суд у Чугуєві на Харківщині очолив суддя, який отримав три догани від ВРП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 19:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головою Чугуївського міського суду Харківської області став суддя Ігор Карімов.".