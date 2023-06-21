Суд у Чугуєві на Харківщині очолив суддя, який отримав три догани від ВРП

Головою Чугуївського міського суду Харківської області став суддя Ігор Карімов.

20 червня судді Чугуївського міськсуду шляхом таємного голосування обрали його одноголосно, повідомляється на сайті установи.

На порталі clarity-project.info є інформація, що суддя тричі притягувався до дисциплінарної відповідальності Вищою радою правосуддя – двічі у 2018 році та один раз у 2019-му. Його позбавляли доплат до посадового окладу на один та три місяці.

Як писало видання Newsroom, у 2021 році суддя скаржився до Вищої ради правосуддя на sms з образами на свою адресу. Карімова звинуватили в тому, що він “встав на шлях хабарництва” і “віддає землю пройдисвітам, які його потім ганьблять”.