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Работа в Харькове: вакансии есть в КП «Харьковблагоустройство»

Общество 20:49   06.07.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове: вакансии есть в КП «Харьковблагоустройство» Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. На предприятии есть вакансии механизаторов в каждом из районов города.

Работники предприятия обеспечены спецодеждой и всем необходимым оборудованием. За последний год КП значительно обновило технический парк, что облегчает работу коммунальщиков, пишет пресс-служба горсовета.

«Также сотрудники предприятия имеют льготы на оплату коммунальных услуг по вывоз мусора, горячей, холодной воде и канализации, эксплуатационным расходам и отоплению (в расчете на 21 куб. м жилой площади). Есть возможность трудоустройства по месту жительства. Поэтому с радостью приглашаем в нашу команду», — отметили в КП «Харьковблагоустройство».

Более подробную информацию можно узнать по тел.: (066) 800-20-28 и в центральном офисе предприятия по адресу: ул. Шатиловская, 4 (ст. м. «Научная»).

Читайте также: “ХТС”, водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 20:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. На предприятии есть вакансии механизаторов в каждом из районов города.".