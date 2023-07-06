Работа в Харькове: вакансии есть в КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. На предприятии есть вакансии механизаторов в каждом из районов города.

Работники предприятия обеспечены спецодеждой и всем необходимым оборудованием. За последний год КП значительно обновило технический парк, что облегчает работу коммунальщиков, пишет пресс-служба горсовета.

«Также сотрудники предприятия имеют льготы на оплату коммунальных услуг по вывоз мусора, горячей, холодной воде и канализации, эксплуатационным расходам и отоплению (в расчете на 21 куб. м жилой площади). Есть возможность трудоустройства по месту жительства. Поэтому с радостью приглашаем в нашу команду», — отметили в КП «Харьковблагоустройство».

Более подробную информацию можно узнать по тел.: (066) 800-20-28 и в центральном офисе предприятия по адресу: ул. Шатиловская, 4 (ст. м. «Научная»).