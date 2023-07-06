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Робота в Харкові: вакансії є в КП “Харківблагоустрій”

Суспільство 20:49   06.07.2023
Олена Нагорна
Робота в Харкові: вакансії є в КП “Харківблагоустрій”

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. На підприємстві є вакансії механізаторів у кожному із районів міста.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та всім необхідним обладнанням. За останній рік КП значно поновило технічний парк, що полегшує роботу комунальників, пише пресслужба міськради.

«Також співробітники підприємства мають пільги на оплату комунальних послуг з вивезення сміття, на гарячу, холодну воду та каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 куб. м житлової площі). Є можливість працевлаштування за місцем проживання. Тому з радістю запрошуємо до нашої команди», – зазначили в КП «Харківблагоустрій».

Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (066) 800-20-28 та в центральному офісі підприємства за адресою: вул. Шатилівська, 4 (ст. м. «Наукова»).

Також читайте: «ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. На підприємстві є вакансії механізаторів у кожному із районів міста.".