Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова
Сегодня, 1 сентября, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Елены Логвиновой на должность заместителя начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграмме.
«Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Логвиновой Елены Валентиновны заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации», — говорится в сообщении.
До назначения в ХОВА Логвинова руководила городской стоматологической поликлиникой №7 на Алексеевке в Харькове. Елена Логвинова работает в поликлинике с 2003 года, с 2020-го – на должности главврача.
По информации нашего источника, будущая замначальника ХОВА связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 20:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 1 сентября, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Елены Логвиновой на должность заместителя начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.".