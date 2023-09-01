Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова

Сегодня, 1 сентября, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Елены Логвиновой на должность заместителя начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграмме.

«Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Логвиновой Елены Валентиновны заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

До назначения в ХОВА Логвинова руководила городской стоматологической поликлиникой №7 на Алексеевке в Харькове. Елена Логвинова работает в поликлинике с 2003 года, с 2020-го – на должности главврача.

По информации нашего источника, будущая замначальника ХОВА связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.