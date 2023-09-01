Live
  • Пт 01.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова

Общество 20:59   01.09.2023
Оксана Якушко
Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова

Сегодня, 1 сентября, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Елены Логвиновой на должность заместителя начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграмме.

«Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Логвиновой Елены Валентиновны заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

До назначения в ХОВА Логвинова руководила городской стоматологической поликлиникой №7 на Алексеевке в Харькове. Елена Логвинова работает в поликлинике с 2003 года, с 2020-го – на должности главврача.

По информации нашего источника, будущая замначальника ХОВА связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.

Читайте также: Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В добрый путь» — Терехов показал, как в Харькове прозвенел первый звонок
«В добрый путь» — Терехов показал, как в Харькове прозвенел первый звонок
01.09.2023, 13:18
4 сентября харьковские ученики идут в школу-метро: как выглядят классы (видео)
4 сентября харьковские ученики идут в школу-метро: как выглядят классы (видео)
01.09.2023, 15:41
Офисный центр возле Саржиного яра: выбрали новое место для строительства
Офисный центр возле Саржиного яра: выбрали новое место для строительства
01.09.2023, 16:09
Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова
Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова
01.09.2023, 20:59
Пожар в центре Харькова: с кафе огонь перекинулся на «Дом архитекторов» (фото)
Пожар в центре Харькова: с кафе огонь перекинулся на «Дом архитекторов» (фото)
01.09.2023, 14:09
Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине
Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине
01.09.2023, 22:19

Новости по теме:

21:59
Линия 103 временно не работает на Харьковщине
20:59
Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова
13:00
Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов
08:52
Ранен 48-летний мужчина из-за обстрела Боровой на Харьковщине — Синегубов
17:38
Почти 225 млн грн. идут на ремонт и строительство укрытий в школах Харьковщины

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 1 сентября, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Елены Логвиновой на должность заместителя начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.".