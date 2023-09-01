Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова

Сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олени Логвинової на посаду заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі.

«Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Логвинової Олени Валентинівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації», – йдеться у дописі.

До призначення у ХОВА Логвінова керувала міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці у Харкові. Олена Логвінова працює у поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головного лікаря.

За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.