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Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова

Суспільство 20:59   01.09.2023
Оксана Якушко
Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова

Сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олени Логвинової на посаду заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі.

«Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Логвинової Олени Валентинівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації», – йдеться у дописі.

До призначення у ХОВА Логвінова керувала міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці у Харкові. Олена Логвінова працює у поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головного лікаря.

За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.

Читайте також: Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки — джерело

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олени Логвинової на посаду заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.".