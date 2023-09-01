Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова
Сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олени Логвинової на посаду заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі.
«Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Логвинової Олени Валентинівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації», – йдеться у дописі.
До призначення у ХОВА Логвінова керувала міською стоматологічною поліклінікою №7 на Олексіївці у Харкові. Олена Логвінова працює у поліклініці з 2003 року, з 2020-го – на посаді головного лікаря.
За інформацією нашого джерела, майбутня заступниця начальника ХОВА пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я – Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.
Читайте також: Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки — джерело
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кабмін погодив Логвинову заступницею начальника Харківської ОВА Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 20:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олени Логвинової на посаду заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.".