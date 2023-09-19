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В облэнерго рассказали, для чего перекрывали дорогу М-03 на Харьковщине (фото)

Общество 22:23   19.09.2023
Елена Нагорная
В облэнерго рассказали, для чего перекрывали дорогу М-03 на Харьковщине (фото) Фото: Харьковоблэнерго

Специалисты Харьковоблэнерго 19 сентября проводили аварийно-восстановительные работы на линии 110 кВ, которая была повреждена в результате активных боевых действий в первые недели войны.

Ввод в эксплуатацию этой энергетической артерии обеспечит прифронтовой район надежным электроснабжением во время осенне-зимнего периода, рассказал начальник ХВРЭС Александр Ганус.

«Над восстановлением этой линии работаем уже около месяца. На завершение работ нужно примерно столько же. Чтобы начать, пришлось ждать разрешения саперов. Для разминирования трасс линий электропередачи здесь использовалась военная техника. Также ненадолго перекрывали трассу, ведь над ней нужно было тянуть провод. Сейчас меняем поврежденные провода, изоляцию, устанавливаем новые опоры», — отметил он.


Фото: Харьковоблэнерго

Как сообщалось, с 12:00 до 13:30 во вторник, 19 сентября, на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 548+300 — км 556+790) перекрывали движение в обоих направлениях и для всех видов транспорта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 22:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Харьковоблэнерго 19 сентября проводили аварийно-восстановительные работы на линии 110 кВ, которая была повреждена в результате активных боевых действий в первые недели войны.".