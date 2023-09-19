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Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)

Общество 12:47   19.09.2023
Виктория Яковенко
Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщили, как объехать закрытый участок дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

«Объезд организован по автодороге М-03 через с. Железнодорожное, по автодороге Р-07 через с. Малиновка – г. Чугуев – по автодороге М-03», — отметили патрульные.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, с 12:00 до 13:30 19 сентября на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский (км 548+300 – км 556+790) будет закрыто движение в обоих направлениях и для всех видов транспорта. Причина – проведение АО «Харьковоблэнерго» неотложных аварийно-восстановительных работ.

Автор: Виктория Яковенко
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Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)
19.09.2023, 12:47

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 12:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщили, как объехать закрытый участок дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.".