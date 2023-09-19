Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщили, как объехать закрытый участок дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

«Объезд организован по автодороге М-03 через с. Железнодорожное, по автодороге Р-07 через с. Малиновка – г. Чугуев – по автодороге М-03», — отметили патрульные.

Напомним, с 12:00 до 13:30 19 сентября на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский (км 548+300 – км 556+790) будет закрыто движение в обоих направлениях и для всех видов транспорта. Причина – проведение АО «Харьковоблэнерго» неотложных аварийно-восстановительных работ.