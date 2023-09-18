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Во вторник на Харьковщине на полтора часа перекроют дорогу М-03. Подробности

Общество 21:00   18.09.2023
Елена Нагорная
Во вторник на Харьковщине на полтора часа перекроют дорогу М-03. Подробности

С 12:00 до 13:30 во вторник, 19 сентября, на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 548+300 — км 556+790) движение будет закрыто в обоих направлениях и для всех видов транспорта.

Причина — проведение АО «Харьковоблэнерго» неотложных аварийно-восстановительных работ, информирует Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«В связи с проведением аварийных работ по всей полосе движения для транспортных средств будет организован объезд. Просьба к участникам дорожного движения откорректировать маршруты движения с учетом временного ограничения», — обращаются к водителям дорожники.

В пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» пообещали предоставить информацию утром.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12:00 до 13:30 во вторник, 19 сентября, на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 548+300 — км 556+790) движение будет закрыто в обоих направлениях и для всех видов транспорта.".