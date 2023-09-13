После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове движение транспорта по проспекту Гагарина, от проспекта Льва Ландау до улицы Южнопроектной, открыли сегодня, 13 сентября, утром.
Этот участок планировали открыть 14 числа, сообщили в Харьковском горсовете. Как рассказал директор департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой, движение перекрывали из-за повреждений на коллекторе.
«После того, как рабочие КП «Харьковводоканал» отремонтировали сеть, участок передали дорожникам, которые выполнили обратную засыпку и заасфальтировали место работ общей площадью 12 тыс. кв. м», — отметили в мэрии.
Здесь также нанесли разметку, а специалисты КП «Харьков-Сигнал» отрегулировали работу светофоров.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение транспорта по проспекту Гагарина, от проспекта Льва Ландау до улицы Южнопроектной, открыли сегодня, 13 сентября, утром.".