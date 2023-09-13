Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта

Общество 12:22   13.09.2023
Виктория Яковенко
После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта Фото: Харьковский горсовет

В Харькове движение транспорта по проспекту Гагарина, от проспекта Льва Ландау до улицы Южнопроектной, открыли сегодня, 13 сентября, утром.

Этот участок планировали открыть 14 числа, сообщили в Харьковском горсовете. Как рассказал директор департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой, движение перекрывали из-за повреждений на коллекторе.

«После того, как рабочие КП «Харьковводоканал» отремонтировали сеть, участок передали дорожникам, которые выполнили обратную засыпку и заасфальтировали место работ общей площадью 12 тыс. кв. м», — отметили в мэрии.

Здесь также нанесли разметку, а специалисты КП «Харьков-Сигнал» отрегулировали работу светофоров.

Читайте также: На пр. Гагарина завершили перекладку коллектора: когда начнут асфальтировать

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата
13.09.2023, 12:00
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
13.09.2023, 10:44
На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий
На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий
13.09.2023, 09:42
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
13.09.2023, 12:41

Новости по теме:

22:39
Парень, жестоко убивший девушку на Холодной Горе в Харькове, отсидит 15 лет
21:25
КВБО наводит порядок в частном секторе Салтовского района Харькова
20:33
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
19:26
Врача Кондратову из Харькова назначили заместителем председателя НСЗУ – Ляшко
17:48
Завтра днем не будут ходить троллейбусы в центре Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение транспорта по проспекту Гагарина, от проспекта Льва Ландау до улицы Южнопроектной, открыли сегодня, 13 сентября, утром.".