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Після ремонту на проспекті Гагаріна знову відкрили проїзд для транспорту

Суспільство 12:22   13.09.2023
Вікторія Яковенко
Після ремонту на проспекті Гагаріна знову відкрили проїзд для транспорту Фото: Харківська міськрада

У Харкові рух транспорту на проспекті Гагаріна, від проспекту Льва Ландау до вулиці Південнопроєктної, відкрили сьогодні, 13 вересня, вранці.

Цю ділянку планували відкрити 14 числа, повідомили в Харківській міськраді. Як розповів директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, рух перекривали через пошкодження на колекторі.

«Після того, як робітники КП «Харківводоканал» відремонтували мережу, ділянку передали шляховикам, які виконали зворотне засипання та заасфальтували місце робіт загальною площею 12 тис. кв. м», – зазначили у мерії.

Тут також нанесли розмітку, а фахівці КП «Харків-Сигнал» відрегулювали роботу світлофорів.

Читайте також: На пр. Гагаріна завершили перекладку колектора: коли почнуть асфальтувати

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух транспорту на проспекті Гагаріна, від проспекту Льва Ландау до вулиці Південнопроєктної, відкрили сьогодні, 13 вересня, вранці.".