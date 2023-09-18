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У вівторок на Харківщині на півтори години перекриють дорогу М-03. Подробиці

Суспільство 21:00   18.09.2023
Олена Нагорна
У вівторок на Харківщині на півтори години перекриють дорогу М-03. Подробиці

З 12:00 до 13:30 у вівторок, 19 вересня, на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту.

Причина – проведення АТ “Харківобленерго” невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

“У зв‘язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. ​Прохання до учасників дорожнього руху скорегувати маршрути руху з урахуванням тимчасового обмеження”, – звертаються до водіїв шляховики.

У пресслужбі АТ “Харківобленерго” пообіцяли надати інформацію вранці.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 до 13:30 у вівторок, 19 вересня, на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту.".