У вівторок на Харківщині на півтори години перекриють дорогу М-03. Подробиці

З 12:00 до 13:30 у вівторок, 19 вересня, на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту.

Причина – проведення АТ “Харківобленерго” невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

“У зв‘язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. ​Прохання до учасників дорожнього руху скорегувати маршрути руху з урахуванням тимчасового обмеження”, – звертаються до водіїв шляховики.

У пресслужбі АТ “Харківобленерго” пообіцяли надати інформацію вранці.