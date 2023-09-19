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Перекриття дороги М-03 на Харківщині: як об’їхати закриту ділянку (карта)

Суспільство 12:47   19.09.2023
Вікторія Яковенко
Перекриття дороги М-03 на Харківщині: як об’їхати закриту ділянку (карта)

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомили, як об’їхати закриту ділянку дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.

«Об’їзд організовано автодорогою М-03 через с. Залізничне,  автодорогою Р-07 через с. Малинівка — м. Чугуїв — автодорогою М-03», – зазначили патрульні.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, з 12:00 до 13:30 19 вересня на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту. Причина – проведення АТ «Харківобленерго» невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 12:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомили, як об’їхати закриту ділянку дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.".