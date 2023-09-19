Перекриття дороги М-03 на Харківщині: як об’їхати закриту ділянку (карта)

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомили, як об’їхати закриту ділянку дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.

«Об’їзд організовано автодорогою М-03 через с. Залізничне, автодорогою Р-07 через с. Малинівка — м. Чугуїв — автодорогою М-03», – зазначили патрульні.

Нагадаємо, з 12:00 до 13:30 19 вересня на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту. Причина – проведення АТ «Харківобленерго» невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.