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В обленерго розповіли, для чого перекривали дорогу М-03 на Харківщині (фото)

Суспільство 22:23   19.09.2023
Олена Нагорна
В обленерго розповіли, для чого перекривали дорогу М-03 на Харківщині (фото)

Фахівці Харківобленерго 19 вересня проводили аварійно-відновлювальні роботи на лінії 110 кВ, яка була пошкоджена внаслідок активних бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.

Введення в експлуатацію цієї енергетичної артерії забезпечить прифронтовий район надійним електропостачанням під час осінньо-зимового періоду, розповів начальник ХВРЕМ Олександр Ганус.

“Над відновленням цієї лінії працюємо вже близько місяця. На завершення робіт потрібно приблизно стільки ж. Щоб розпочати, довелося чекати дозволу саперів. Для розмінування трас ліній електропередачі тут використовувалася військова техніка. Також ненадовго перекривали трасу, адже над нею потрібно було тягнути провід. Зараз міняємо пошкоджені дроти, ізоляцію, встановлюємо нові опори”, – зазначив він.


Фото: Харківобленерго

Як повідомлялося, з 12:00 до 13:30 у вівторок, 19 вересня, на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790) перекривали рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту.

Читайте також: Перекриття дороги М-03 на Харківщині: як об’їхати закриту ділянку (карта)

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 22:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківобленерго 19 вересня проводили аварійно-відновлювальні роботи на лінії 110 кВ, яка була пошкоджена внаслідок активних бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.".