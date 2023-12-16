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Вражеские БпЛА залетели на Харьковщину: Мельник призвал не снимать работу ПВО

Общество 21:25   16.12.2023
Виктория Яковенко
Вражеские БпЛА залетели на Харьковщину: Мельник призвал не снимать работу ПВО

На юге Харьковской области замечены вражеские БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Вражеские БпЛА на юге Харьковской области двигаются в северном направлении!», — говорится в сообщении.

Соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО призвал начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В 21:50 Мельник отметил, что вражеские дроны сменили курс на Днепропетровскую область.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 21:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На юге Харьковской области замечены вражеские БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.".