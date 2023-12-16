Ворожі БпЛА залетіли на Харківщину: Мельник закликав не знімати роботу ППО
На півдні Харківської області помічені ворожі БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
«Ворожі БпЛА на півдні Харківської області рухаються у північному напрямку!», – йдеться у повідомленні.
Дотримуватися правил безпеки та не знімати роботу ППО закликав начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
О 21:50 Мельник зазначив, що ворожі дрони змінили курс на Дніпропетровську область.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ВС, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 21:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півдні Харківської області помічені ворожі БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.".