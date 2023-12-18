Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове
С 21 декабря кинотеатр на улице Академика Павлова, 44Б приглашает окунуться в мир сказочной зимней украинской анимации. Для зрителей подготовили восемь коротких мультфильмов, оцифрованных в 2021-2023 годах.
Взрослые увидят Капитошку, казаков и других узнаваемых с детства героев на большом экране, а дети смогут познакомиться с классическими мультфильмами, на которых выросло уже несколько поколений украинцев, пишет Dovzhenko Centre.
Зрители увидят такие анимационные истории:
— Осенний вальс (1989, реж. Юрий Скирда);
— Жили себе мысли (1983, реж. Владимир Гончаров);
— Как Ежик и Медвежонок меняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);
— Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);
— Сказка о белой льдинке (1974, реж. Евгений Сивоконь);
— Как казаки в хоккей играли (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);
— Рукавичка (1996, реж. Наталья Марченкова);
— Возвращайся, Капитошка! (1989, реж. Борис Храневич).
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: анимация, казаки, капитошка, мультфильм, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 21 декабря кинотеатр на улице Академика Павлова, 44Б приглашает окунуться в мир сказочной зимней украинской анимации. Для зрителей подготовили восемь коротких мультфильмов, оцифрованных в 2021-2023 годах.".