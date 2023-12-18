Live
  • Пн 18.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.02
  • EUR 40.51

Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове

Культура 20:13   18.12.2023
Елена Нагорная
Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове

С 21 декабря кинотеатр на улице Академика Павлова, 44Б приглашает окунуться в мир сказочной зимней украинской анимации. Для зрителей подготовили восемь коротких мультфильмов, оцифрованных в 2021-2023 годах.

Взрослые увидят Капитошку, казаков и других узнаваемых с детства героев на большом экране, а дети смогут познакомиться с классическими мультфильмами, на которых выросло уже несколько поколений украинцев, пишет Dovzhenko Centre.

Зрители увидят такие анимационные истории:

— Осенний вальс (1989, реж. Юрий Скирда);
— Жили себе мысли (1983, реж. Владимир Гончаров);
— Как Ежик и Медвежонок меняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);
— Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);
— Сказка о белой льдинке (1974, реж. Евгений Сивоконь);
— Как казаки в хоккей играли (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);
— Рукавичка (1996, реж. Наталья Марченкова);
— Возвращайся, Капитошка! (1989, реж. Борис Храневич).

Читайте также: Терехов анонсировал концерты на новогодних станциях метро в декабре-январе

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
18.12.2023, 14:31
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
18.12.2023, 12:40
План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD
План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD
18.12.2023, 15:14
Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)
Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)
18.12.2023, 12:45
Главные новости Харькова 18.12: броневики для ГУР, подрыв, бои под Купянском
Главные новости Харькова 18.12: броневики для ГУР, подрыв, бои под Купянском
18.12.2023, 19:51
Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове
Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове
18.12.2023, 20:13

Новости по теме:

16:57
В Украине создали анимационный проект, посвященный 440-летию Острожской Библии (видео)
15:58
28 жовтня – Міжнародний день анімації (відео)
15:50
Студенти академії дизайну та мистецтв представили анімаційні твори, присвячені Бетховену (відео)
14:29
Харьковчан приглашают на выставку детских рисунков и песочной анимации
14:06
Харьковчан приглашают на выставку песочной анимации

Вы читали новость: «Мультфильмы про Капитошку и казаков покажут на большом экране в Харькове»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 21 декабря кинотеатр на улице Академика Павлова, 44Б приглашает окунуться в мир сказочной зимней украинской анимации. Для зрителей подготовили восемь коротких мультфильмов, оцифрованных в 2021-2023 годах.".