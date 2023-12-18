Терехов анонсировал концерты на новогодних станциях метро в декабре-январе

На станциях харьковского метро «Исторический музей», «Университет» и «Южный вокзал» в течение следующего месяца будут выступать творческие коллективы города.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в ходе посещения выставки студентов академии дизайна и искусств «Счастье в квадрате», которая будет работать в фойе станции «Научная» до 20 января.

«Такая экспозиция очень актуальна сейчас, во время войны. Харьковчане постоянно обращаются с просьбами о культурных мероприятиях, чтобы получить положительные эмоции, — а здесь гостям предлагают счастье!» — отметил городской голова.



Фото: Харьковский горсовет