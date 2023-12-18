Терехов анонсировал концерты на новогодних станциях метро в декабре-январе
Фото: Харьковский горсовет
На станциях харьковского метро «Исторический музей», «Университет» и «Южный вокзал» в течение следующего месяца будут выступать творческие коллективы города.
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в ходе посещения выставки студентов академии дизайна и искусств «Счастье в квадрате», которая будет работать в фойе станции «Научная» до 20 января.
«Такая экспозиция очень актуальна сейчас, во время войны. Харьковчане постоянно обращаются с просьбами о культурных мероприятиях, чтобы получить положительные эмоции, — а здесь гостям предлагают счастье!» — отметил городской голова.
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: концерты, метро, новый год, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станциях харьковского метро «Исторический музей», «Университет» и «Южный вокзал» в течение следующего месяца будут выступать творческие коллективы города.".