Терехов анонсував концерти на новорічних станціях метро у грудні-січні
На станціях харківського метро “Історичний музей”, “Університет” та “Південний вокзал” упродовж наступного місяця виступатимуть творчі колективи міста.
Про це мер Ігор Терехов повідомив під час відвідування виставки студентів академії дизайну та мистецтв “Щастя у квадраті”, яка працюватиме у фоє станції “Наукова” до 20 січня.
“Така експозиція є дуже актуальною зараз, під час війни. Харків’яни постійно звертаються з проханнями про культурні заходи, щоб отримати позитивні емоції, – а тут гостям пропонують щастя!” – зазначив міський голова.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станціях харківського метро “Історичний музей”, “Університет” та “Південний вокзал” упродовж наступного місяця виступатимуть творчі колективи міста.".