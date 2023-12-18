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Мультфільми про Капітошку і козаків покажуть на великому екрані в Харкові

Культура 20:13   18.12.2023
Олена Нагорна
Мультфільми про Капітошку і козаків покажуть на великому екрані в Харкові

З 21 грудня кінотеатр на вулиці Академіка Павлова, 44Б запрошує поринути у світ казкової зимової української анімації. Для глядачів підготували вісім коротких мультфільмів, оцифрованих у 2021-2023 роках.

Дорослі побачать Капітошку, козаків та інших відомих з дитинства героїв на великому екрані, а діти зможуть познайомитися з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців, пише Dovzhenko Centre.

Глядачі побачать такі анімаційні історії:

– Осінній вальс (1989, реж. Юрій Скирда);
– Жили собі думки (1983, реж. Володимир Гончаров);
– Як Їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталія Марченкова);
– Коза-Дереза (1995, реж. Ірина Смирнова);
– Казка про білу крижинку (1974, реж. Євген Сивокінь);
– Як козаки в хокей грали (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко);
– Рукавичка (1996, реж. Наталія Марченкова);
– Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 20:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 21 грудня кінотеатр на вулиці Академіка Павлова, 44Б запрошує поринути у світ казкової зимової української анімації. Для глядачів підготували вісім коротких мультфільмів, оцифрованих у 2021-2023 роках.".