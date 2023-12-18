Мультфільми про Капітошку і козаків покажуть на великому екрані в Харкові

З 21 грудня кінотеатр на вулиці Академіка Павлова, 44Б запрошує поринути у світ казкової зимової української анімації. Для глядачів підготували вісім коротких мультфільмів, оцифрованих у 2021-2023 роках.

Дорослі побачать Капітошку, козаків та інших відомих з дитинства героїв на великому екрані, а діти зможуть познайомитися з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців, пише Dovzhenko Centre.

Глядачі побачать такі анімаційні історії:

– Осінній вальс (1989, реж. Юрій Скирда);

– Жили собі думки (1983, реж. Володимир Гончаров);

– Як Їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталія Марченкова);

– Коза-Дереза (1995, реж. Ірина Смирнова);

– Казка про білу крижинку (1974, реж. Євген Сивокінь);

– Як козаки в хокей грали (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко);

– Рукавичка (1996, реж. Наталія Марченкова);

– Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).