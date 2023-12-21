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Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове после удара по депо

Общество 09:39   21.12.2023
Оксана Горун
Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове после удара по депо Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в Салтовском депо, по которому накануне ударили ракетами российские оккупанты, находился только тот транспорт, который не используется.

«У нас накануне был обстрел, попали еще раз в Салтовское депо. К счастью, там у нас находится тот транспорт, который сегодня не используется. Мы рассредоточили транспорт, который мы используем», — отметил мэр Харькова.

По его словам, на сейчас Харьков обеспечен транспортом. Во-первых, благодаря закупкам, которые провели еще до войны. Во-вторых — помощи международных партнеров, оказанной уже во время боевых действий.

«Мы получили транспорт, гуманитарную помощь от наших городов-партнеров — таких, как Нюрнберг, Прага, Варшава, другие города. За это я очень благодарен. Будем еще получать транспорт», — сказал Терехов.

Он сообщил, что в канун праздников в городе запускают новый троллейбусный маршрут.

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«Он у нас был еще до войны, но не было контактной сети. Мы проложили 300 метров сети. Будем запускать новый маршрут, чтобы харьковчанам было удобно добираться из центральной части города до ж/д вокзала», — проинформировал мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 09:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в Салтовском депо, по которому накануне ударили ракетами российские оккупанты, находился только тот транспорт, который не используется".