Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо

Суспільство 09:39   21.12.2023
Оксана Горун
Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив: у Салтівському депо, по якому напередодні вдарили ракетами російські окупанти, знаходився тільки той транспорт, що не використовується.

“У нас напередодні був обстріл, потрапили вкотре в Салтівське депо. На щастя, там у нас знаходиться той транспорт, який сьогодні не використовується. Ми розосередили транспорт, який ми використовуємо”, – зазначив мер Харкова.

За його словами, зараз Харків забезпечений транспортом. По-перше, завдяки закупівлям, які провели ще до війни. По-друге – допомозі міжнародних партнерів, яка була надана вже під час бойових дій.

“Ми отримали транспорт, гуманітарну допомогу з наших міст-партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, Варшава, інші міста. За це я дуже вдячний. Будемо ще отримувати транспорт“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що напередодні свят у місті запускають новий тролейбусний маршрут.

Читайте також: Завтра розпочне курсувати новий маршрут тролейбуса у Харкові

“Він у нас був ще до війни, але не було контактної мережі. Ми проклали 300 метрів мережі. Запускатимемо новий маршрут, щоб харків’янам було зручно добиратися з центральної частини міста до залізничного вокзалу”, – поінформував мер.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
21.12.2023, 10:06
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов
Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов
21.12.2023, 09:50
У Харкові створюють Центр національного спротиву: чим займеться (документ)
У Харкові створюють Центр національного спротиву: чим займеться (документ)
21.12.2023, 09:28
Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо
Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо
21.12.2023, 09:39
На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення
На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення
21.12.2023, 09:06

Новини за темою:

09:39
Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо
09:28
У Харкові створюють Центр національного спротиву: чим займеться (документ)
09:06
На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення
08:28
Синєгубов про обстріли Харківщини: вранці били по Куп’янську
08:15
На пожежі в Харкові врятували чоловіка

Ви читали новину: «Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 09:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив: у Салтівському депо, по якому напередодні вдарили ракетами російські окупанти, знаходився тільки той транспорт, що не використовується".