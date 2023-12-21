Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові після удару по депо
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив: у Салтівському депо, по якому напередодні вдарили ракетами російські окупанти, знаходився тільки той транспорт, що не використовується.
“У нас напередодні був обстріл, потрапили вкотре в Салтівське депо. На щастя, там у нас знаходиться той транспорт, який сьогодні не використовується. Ми розосередили транспорт, який ми використовуємо”, – зазначив мер Харкова.
За його словами, зараз Харків забезпечений транспортом. По-перше, завдяки закупівлям, які провели ще до війни. По-друге – допомозі міжнародних партнерів, яка була надана вже під час бойових дій.
“Ми отримали транспорт, гуманітарну допомогу з наших міст-партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, Варшава, інші міста. За це я дуже вдячний. Будемо ще отримувати транспорт“, – сказав Терехов.
Він повідомив, що напередодні свят у місті запускають новий тролейбусний маршрут.
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“Він у нас був ще до війни, але не було контактної мережі. Ми проклали 300 метрів мережі. Запускатимемо новий маршрут, щоб харків’янам було зручно добиратися з центральної частини міста до залізничного вокзалу”, – поінформував мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив: у Салтівському депо, по якому напередодні вдарили ракетами російські окупанти, знаходився тільки той транспорт, що не використовується".