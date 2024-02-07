Госпредприятие загрязнило земли на Харьковщине — экс-директора будут судить
Перед судом предстанет уже бывший директор государственного сельхозпредприятия Харьковской области. Его обвиняют в загрязнении земли отходами.
«Обвиняемый, который на тот момент занимал должность директора, начиная с 2018 года, действуя вопреки требованиям норм законодательства, систематически предоставлял указания подчиненным вывозить навоз от жизнедеятельности крупного рогатого скота с товарно-молочной фермы на земельный участок, находящийся в постоянном пользовании. При этом никаких разрешений на сброс побочных продуктов животного происхождения у руководителя не было», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Предприятие, о котором идет речь, работает на территории Миролюбовского старостинского округа Лозовской громады. В его постоянном пользовании — около 8100 га земель сельхозназначения.
Ущерб, который нанесла самодеятельность директора, оценили в почти 1,7 млн грн. Землю, как считает следствие, теперь невозможно использовать по назначению.
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«По результатам исследования проб грунта Госэкоинспекцией в Харьковской области установлено превышение содержания загрязняющих веществ по аммонию в 2,2 раза, по нитратам в 2,5 раза, по фосфору в 2,6 раза», — привели данные прокуроры.
Судить мужчину будут в Лозовой по факту загрязнения земель отходами, которое создало опасность для окружающей среды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: загрязнение, земля, новости Харькова, прокуратура, суд, экология;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанет уже бывший директор государственного сельхозпредприятия Харьковской области. Его обвиняют в загрязнении земли отходами".