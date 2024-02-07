Держпідприємство забруднило землі на Харківщині – ексдиректора судитимуть

Перед судом постане вже колишній директор державного сільгосппідприємства Харківської області. Його звинувачують у забрудненні землі відходами.

“Обвинувачений, який на той момент обіймав посаду директора, починаючи з 2018 року, діючи всупереч вимогам норм законодавства, систематично надавав вказівки підлеглим вивозити гній від життєдіяльності великої рогатої худоби з товарно-молочної ферми на земельну ділянку, яка перебуває в постійному користуванні очолюваного ним підприємства. При цьому жодних дозволів на скид побічних продуктів тваринного походження керівник не мав”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Підприємство, про яке йдеться, працює на території Миролюбівського старостинського округу Лозівської громади. У його постійному користуванні – близько 8100 га земель сільгосппризначення.

Збитки, які завдала самодіяльність директора, оцінили у майже 1,7 млн ​​грн. Землю, як вважає слідство, тепер неможливо використовувати за призначенням.

“За результатами дослідження проб ґрунту Держекоінспекцією у Харківській області встановлено перевищення вмісту забруднюючих речовин по амонію у 2,2 раза, по нітратах у 2,5 раза, по фосфору у 2,6 раза”, – навели дані прокурори.

Судитимуть чоловіка у Лозовій за фактом забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля.