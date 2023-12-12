Яких збитків завдала агресія РФ довкіллю Харківщини – інформація прокуратури

На Харківщині триває розслідування у 32 кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього середовища. Загальна сума збитків сягнула понад 300 мільярдів гривень.

Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив на зустрічі із юридичними радниками організації Global Rights Compliance.

Внаслідок агресії РФ, за даними Фільчакова, знищено понад 600 гектарів лісів регіону, чим завдано збитків на понад 3 мільярди гривень, засмічені та забруднені землі загальною площею понад 500 га, чим завдано збитків у 90 мільярдів.

Також на зустрічі говорили про розслідування масштабних російських ударів по ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”. Військові РФ протягом пів року обстрілювали зону ядерної установки з використанням 74 видів зброї: від РСЗВ “Піон”, “Град” та “Смерч” до авіабомб ФАБ-500, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

Як повідомляла в листопаді Державна екологічна інспекція в Харківській області, збитки, завдані навколишньому середовищу регіону внаслідок агресії РФ, оцінюються майже в 410 мільярдів гривень.