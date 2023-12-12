Каков ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины — цифры прокуратуры

На Харьковщине продолжается расследование в 32 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма ущерба достигла более 300 миллиардов гривен.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил на встрече с юридическими советниками организации Global Rights Compliance.

В результате агрессии РФ, по данным Фильчакова, уничтожено более 600 гектаров лесов региона, чем причинен ущерб на более чем 3 миллиарда гривен, засорены и загрязнены земли общей площадью более 500 га, чем причинен ущерб в 90 миллиардов.

Также на встрече говорили о расследовании масштабных российских ударов по ННЦ «Харьковский физико-технический институт». Военные РФ в течение полугода обстреливали зону ядерной установки с использованием 74 видов оружия: от РСЗО «Пион», «Град» и «Смерч» до авиабомб ФАБ-500, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как сообщала в ноябре Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, ущерб, нанесенный окружающей среде региона в результате агрессии РФ, оценивается в почти 410 миллиардов гривен.