Каков ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины — цифры прокуратуры
На Харьковщине продолжается расследование в 32 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма ущерба достигла более 300 миллиардов гривен.
Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил на встрече с юридическими советниками организации Global Rights Compliance.
В результате агрессии РФ, по данным Фильчакова, уничтожено более 600 гектаров лесов региона, чем причинен ущерб на более чем 3 миллиарда гривен, засорены и загрязнены земли общей площадью более 500 га, чем причинен ущерб в 90 миллиардов.
Также на встрече говорили о расследовании масштабных российских ударов по ННЦ «Харьковский физико-технический институт». Военные РФ в течение полугода обстреливали зону ядерной установки с использованием 74 видов оружия: от РСЗО «Пион», «Град» и «Смерч» до авиабомб ФАБ-500, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Как сообщала в ноябре Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, ущерб, нанесенный окружающей среде региона в результате агрессии РФ, оценивается в почти 410 миллиардов гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: прокуратура, ущерб, Фильчаков, Харьков, экология;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 22:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается расследование в 32 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма ущерба достигла более 300 миллиардов гривен.".