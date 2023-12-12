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Каков ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины — цифры прокуратуры

Общество 22:20   12.12.2023
Елена Нагорная
Каков ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины — цифры прокуратуры Фото: облуправление Госэкоинспекции

На Харьковщине продолжается расследование в 32 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма ущерба достигла более 300 миллиардов гривен.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил на встрече с юридическими советниками организации Global Rights Compliance.

В результате агрессии РФ, по данным Фильчакова, уничтожено более 600 гектаров лесов региона, чем причинен ущерб на более чем 3 миллиарда гривен, засорены и загрязнены земли общей площадью более 500 га, чем причинен ущерб в 90 миллиардов.

Также на встрече говорили о расследовании масштабных российских ударов по ННЦ «Харьковский физико-технический институт». Военные РФ в течение полугода обстреливали зону ядерной установки с использованием 74 видов оружия: от РСЗО «Пион», «Град» и «Смерч» до авиабомб ФАБ-500, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как сообщала в ноябре Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, ущерб, нанесенный окружающей среде региона в результате агрессии РФ, оценивается в почти 410 миллиардов гривен.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 22:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается расследование в 32 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма ущерба достигла более 300 миллиардов гривен.".