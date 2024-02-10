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Снег на Харьковщине: ситуация на трассах, дорожники помогали водителям

Общество 12:46   10.02.2024
Виктория Яковенко
Снег на Харьковщине: ситуация на трассах, дорожники помогали водителям Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники сообщили о ситуации на главных трассах Харьковщины.

«По состоянию на утро субботы, 10 февраля, проезд по дорогам государственного значения полностью обеспечен. На особо сложных участках из-за интенсивности осадков обработку противогололедными материалами приходилось проводить по нескольку раз. Так же несколько раз за эти сутки помощь дорожников понадобилась водителям тяжеловесных транспортных средств, которые не смогли преодолеть подъемы», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В общем на дорогах региона работают 132 единицы специальной техники, использовали 2683 тонны песчано-солевой смеси.

«Утром почти по всей территории области наблюдались осадки в виде снега, а в южной части области около 6 часов он уже перешел в дождь. По прогнозам синоптиков, из-за постепенного повышения температуры воздуха в течение дня на Харьковщине ожидаются осадки в виде ледяного дождя, что приведет к значительному гололеду», — отметили дорожники.

Поэтому они просят водителей по возможности отложить поездки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили о ситуации на главных трассах Харьковщины.".