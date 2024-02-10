Сніг на Харківщині: ситуація на трасах, дорожники допомагали водіям

Шляховики повідомили про ситуацію на головних трасах Харківщини.

«Станом на ранок суботи, 10 лютого, проїзд дорогами державного значення повністю забезпечено. На особливо складних ділянках через інтенсивність опадів обробку протиожеледними матеріалами доводилося проводити по декілька разів. Так само декілька разів цієї доби допомога дорожників знадобилася водіям великовагових транспортних засобів, що не змогли подолати підйоми», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Загалом на дорогах регіону працюють 132 одиниці спеціальної техніки, використали 2683 тонн піщано-сольової суміші.

«Зранку майже по всій території області спостерігалися опади у вигляді снігу, а у південній частині області близько 6-ї години він вже перейшов у дощ. За прогнозами синоптиків, через поступове підвищення температури повітря впродовж дня на Харківщині очікуються опади у вигляді крижаного дощу, що спричинить значну ожеледицю», – зазначили дорожники.

Тож, вони просять водіїв за можливості відкласти поїздки.