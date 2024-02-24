Мэр Харькова Терехов поделился самым сильным воспоминанием за время вторжения
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какой момент больше всего запомнился ему с начала полномасштабной войны.
«Больше всего я помню – это начало войны, это два года назад, когда все жители Харькова проснулись в 5 утра от того, что начались взрывы, начались пожары. Были очень обеспокоены, но хочу поблагодарить наших военных и бойцов ТРО, которые стояли и стоят и защищают нашу землю. Мы гордимся нашими военными», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какой момент больше всего запомнился ему с начала полномасштабной войны.".