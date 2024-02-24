Мэр Харькова Терехов поделился самым сильным воспоминанием за время вторжения

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какой момент больше всего запомнился ему с начала полномасштабной войны.

«Больше всего я помню – это начало войны, это два года назад, когда все жители Харькова проснулись в 5 утра от того, что начались взрывы, начались пожары. Были очень обеспокоены, но хочу поблагодарить наших военных и бойцов ТРО, которые стояли и стоят и защищают нашу землю. Мы гордимся нашими военными», — сказал мэр.