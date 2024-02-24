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Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення

Суспільство 16:15   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, який момент найбільше запам’ятався йому з початку повномасштабної війни.

«Найбільш я пам’ятаю – це початок війни, це два роки тому, коли всі мешканці Харкова прокинулись о 5-й ранку від того, що почалися вибухи, почалися пожежі. Були дуже стурбовані, але хочу подякувати нашим військовим і бійцям ТРО, які стояли і стоять і боронять нашу землю. Ми пишаємося нашими військовими», – сказав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, який момент найбільше запам’ятався йому з початку повномасштабної війни.".