Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення
В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, який момент найбільше запам’ятався йому з початку повномасштабної війни.
«Найбільш я пам’ятаю – це початок війни, це два роки тому, коли всі мешканці Харкова прокинулись о 5-й ранку від того, що почалися вибухи, почалися пожежі. Були дуже стурбовані, але хочу подякувати нашим військовим і бійцям ТРО, які стояли і стоять і боронять нашу землю. Ми пишаємося нашими військовими», – сказав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, воспоминания, вторжение, мэр, начало, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів, який момент найбільше запам’ятався йому з початку повномасштабної війни.".