Вопрос принудительной эвакуации стоит и в отношении Купянска — начальник ГВА
На Харьковщине готовятся объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Не исключено, что следом ее объявят из Купянска.
На вопрос о готовящейся в Купянском районе принудительной эвакуации ответил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо».
«(Начальник ХОВА Олег Синегубов) говорил о других громадах Купянского района – это Ольховатская и Великобурлукская территориальные громады, где сейчас будет рассматриваться вопрос об обязательной эвакуации принудительным способом. Но хочу отметить, что этот вопрос стоит и о Купянске – о самом городе Купянск, о правобережье. Потому что на левом берегу была проведена обязательная эвакуация принудительным способом детей. На левом берегу, если мы говорим о Ковшаровке, Купянске-Узловом и Заосколье, детей сейчас нет», — пояснил Беседин.
Он отметил, что механизм эвакуации в Купянском районе отработан. Работает «горячая линия», на которую люди могут обратиться в случае, если желают выехать из опасной зоны. Их доставляют в Харьков, где предоставляют временное жилье и обеспечивают всем необходимым. Также есть возможность выехать из областного центра и дальше — вглубь Украины.
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«Сейчас главное – это жизнь и здоровье сохранить», — подчеркнул начальник Купянской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине готовятся объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Не исключено, что следом ее объявят из Купянска".