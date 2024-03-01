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Вопрос принудительной эвакуации стоит и в отношении Купянска — начальник ГВА

Общество 09:53   01.03.2024
Оксана Горун
Вопрос принудительной эвакуации стоит и в отношении Купянска — начальник ГВА

На Харьковщине готовятся объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Не исключено, что следом ее объявят из Купянска.

На вопрос о готовящейся в Купянском районе принудительной эвакуации ответил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Еспресо».

«(Начальник ХОВА Олег Синегубов) говорил о других громадах Купянского района – это Ольховатская и Великобурлукская территориальные громады, где сейчас будет рассматриваться вопрос об обязательной эвакуации принудительным способом. Но хочу отметить, что этот вопрос стоит и о Купянске – о самом городе Купянск, о правобережье. Потому что на левом берегу была проведена обязательная эвакуация принудительным способом детей. На левом берегу, если мы говорим о Ковшаровке, Купянске-Узловом и Заосколье, детей сейчас нет», — пояснил Беседин.

Он отметил, что механизм эвакуации в Купянском районе отработан. Работает «горячая линия», на которую люди могут обратиться в случае, если желают выехать из опасной зоны. Их доставляют в Харьков, где предоставляют временное жилье и обеспечивают всем необходимым. Также есть возможность выехать из областного центра и дальше — вглубь Украины.

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«Сейчас главное – это жизнь и здоровье сохранить», — подчеркнул начальник Купянской ГВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине готовятся объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Не исключено, что следом ее объявят из Купянска".