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Питання примусової евакуації стоїть і щодо Куп’янська – начальник МВА

Суспільство 09:53   01.03.2024
Оксана Горун
Питання примусової евакуації стоїть і щодо Куп’янська – начальник МВА

На Харківщині готуються оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Не виключено, що слідом її оголосять із Куп’янська.

На запитання про примусову евакуацію, що готується в Куп’янському районі, відповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін у етері “Еспресо”.

“(Начальник ХОВА Олег Синєгубов) говорив про інші громади Куп’янського району – це Вільхуватська та Великобурлуцька територіальні громади, де зараз розглядатиметься питання про обов’язкову евакуацію примусовим способом. Але хочу зазначити, що це питання стоїть і про Куп’янськ – про саме місто Куп’янськ, про правобережжя. Тому що на лівому березі було проведено обов’язкову евакуацію примусовим способом дітей. На лівому березі, якщо ми говоримо про Ківшарівку, Куп’янськ-Вузловий та Заоскілля, дітей зараз немає”, – пояснив Беседін.

Він зазначив, що механізм евакуації в Куп’янському районі відпрацьований. Діє “гаряча лінія”, на яку люди можуть звернутися, якщо бажають виїхати з небезпечної зони. Їх доставляють до Харкова, де надають тимчасове житло та забезпечують усім необхідним. Також є можливість виїхати з обласного центру й далі – углиб України.

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“Зараз головне – це життя та здоров’я зберегти”, – наголосив начальник Куп’янської МВА.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Питання примусової евакуації стоїть і щодо Куп’янська – начальник МВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 09:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині готуються оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Не виключено, що слідом її оголосять із Куп’янська".