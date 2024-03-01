Питання примусової евакуації стоїть і щодо Куп’янська – начальник МВА
На Харківщині готуються оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Не виключено, що слідом її оголосять із Куп’янська.
На запитання про примусову евакуацію, що готується в Куп’янському районі, відповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін у етері “Еспресо”.
“(Начальник ХОВА Олег Синєгубов) говорив про інші громади Куп’янського району – це Вільхуватська та Великобурлуцька територіальні громади, де зараз розглядатиметься питання про обов’язкову евакуацію примусовим способом. Але хочу зазначити, що це питання стоїть і про Куп’янськ – про саме місто Куп’янськ, про правобережжя. Тому що на лівому березі було проведено обов’язкову евакуацію примусовим способом дітей. На лівому березі, якщо ми говоримо про Ківшарівку, Куп’янськ-Вузловий та Заоскілля, дітей зараз немає”, – пояснив Беседін.
Він зазначив, що механізм евакуації в Куп’янському районі відпрацьований. Діє “гаряча лінія”, на яку люди можуть звернутися, якщо бажають виїхати з небезпечної зони. Їх доставляють до Харкова, де надають тимчасове житло та забезпечують усім необхідним. Також є можливість виїхати з обласного центру й далі – углиб України.
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“Зараз головне – це життя та здоров’я зберегти”, – наголосив начальник Куп’янської МВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Беседин, евакуація, куп'янск, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині готуються оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району. Не виключено, що слідом її оголосять із Куп’янська".