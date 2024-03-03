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Родители 225 детей Купянска написали отказы от эвакуации — начальник ГВА

Общество 21:27   03.03.2024
Оксана Горун
Родители 225 детей Купянска написали отказы от эвакуации — начальник ГВА Скриншот

Родители всех детей, которые сейчас остаются в наиболее обстреливаемом городе Харьковской области, отказываются выезжать, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Если мы говорим о Купянской громаде, в которой сейчас находится 225 детей, то эта подготовка (к эвакуации — Ред.) идет постоянно. Сейчас этот вопрос обсуждается, вопросы решаются. Что касается возможности сейчас выезда людей, то все алгоритмы отработаны, все возможности есть. И самое главное, от людей зависит не подвергать себя и своих близких опасности. К сожалению, никто не соглашается уезжать. На сегодня написаны отказы от обязательной эвакуации всеми 225 родителями или опекунами, которые остаются с детьми», — сказал Андрей Беседин.

Именно из-за упрямства родителей сейчас в городе обсуждают вопрос объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.

«Враг увеличивает обстрелы и увеличивает обстрелы именно из тяжелого вооружения. Это управляемые авиабомбы, 500-килограммовые снаряды, ежедневно падающие на город и на территорию громады», — пояснил начальник ГВА.

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Он очередной раз напомнил, что места для проживания тех, кого вывезут из Купянска, предусмотрены в Харькове. Весь алгоритм отработан, есть «горячая линия», где принимают заявки на эвакуацию. Тем, кто захочет выехать вглубь Украины уже из Харькова, предоставят и такую возможность.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родители всех детей, которые сейчас остаются в наиболее обстреливаемом городе Харьковской области, отказываются выезжать, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин".