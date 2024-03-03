Родители 225 детей Купянска написали отказы от эвакуации — начальник ГВА

Родители всех детей, которые сейчас остаются в наиболее обстреливаемом городе Харьковской области, отказываются выезжать, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Если мы говорим о Купянской громаде, в которой сейчас находится 225 детей, то эта подготовка (к эвакуации — Ред.) идет постоянно. Сейчас этот вопрос обсуждается, вопросы решаются. Что касается возможности сейчас выезда людей, то все алгоритмы отработаны, все возможности есть. И самое главное, от людей зависит не подвергать себя и своих близких опасности. К сожалению, никто не соглашается уезжать. На сегодня написаны отказы от обязательной эвакуации всеми 225 родителями или опекунами, которые остаются с детьми», — сказал Андрей Беседин.

Именно из-за упрямства родителей сейчас в городе обсуждают вопрос объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.

«Враг увеличивает обстрелы и увеличивает обстрелы именно из тяжелого вооружения. Это управляемые авиабомбы, 500-килограммовые снаряды, ежедневно падающие на город и на территорию громады», — пояснил начальник ГВА.

Он очередной раз напомнил, что места для проживания тех, кого вывезут из Купянска, предусмотрены в Харькове. Весь алгоритм отработан, есть «горячая линия», где принимают заявки на эвакуацию. Тем, кто захочет выехать вглубь Украины уже из Харькова, предоставят и такую возможность.