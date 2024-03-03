Батьки 225 дітей Куп’янська написали відмови від евакуації – начальник ГВА

Батьки всіх дітей, які зараз залишаються в місті Харківської області, що найбільше потерпає від обстрілів, відмовляються виїжджати, повідомив у етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

“Якщо ми кажемо про Куп’янську громаду, в якій на зараз перебуває 225 дітей, то ця підготовка (до евакуації – Ред.) йде постійно, зараз це питання обговорюється, питання вирішуються. Що стосується можливості зараз виїзду людей, то всі алгоритми відпрацьовані, всі можливості є. І найголовніше, від людей залежить не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. На сьогодні написані відмови від обов’язкової евакуації всіма 225 батьками або опікунами, які залишаються з дітьми”, — сказав Андрій Беседін.

Саме через впертість батьків зараз у місті обговорюють питання оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми.

“Ворог збільшує обстріли та збільшує обстріли саме з важкого озброєння. Це керовані авіабомби, 500-кілограмові снаряди, які щодня падають на міста та на територію громади“, – пояснив начальник МВА.

Він вкотре нагадав, що місця для проживання тих, кого вивезуть із Куп’янська, передбачені в Харкові. Весь алгоритм відпрацьований, є гаряча лінія, де приймають заявки на евакуацію. Тим, хто захоче виїхати в глиб України вже з Харкова, нададуть і таку можливість.