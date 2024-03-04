Разминирование на Харьковщине: в трех селах будут взрывы
На Харьковщине в течение дня будут ликвидировать российские боеприпасы и мины.
«С 10:00 до 12:00 в районе населенного пункта Залиман Савинской территориальной громады будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.
Также о планируемом разминировании проинформировала пресс-служба Балаклейской громады.
«Сегодня, 4 марта, будут проводиться контролируемые взрывы: с 10:00 до 12:30 за пределами с. Новая Гусаровка; с 11:30 до 12:30 за пределами с. Вербовка», — отметило руководство громады.
В течение суток, по данным ХОВА, саперы в Харьковской области разминировали 3,68 га территории, уничтожив 164 взрывоопасных предмета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение дня будут ликвидировать российские боеприпасы и мины".