Разминирование на Харьковщине: в трех селах будут взрывы

На Харьковщине в течение дня будут ликвидировать российские боеприпасы и мины.

«С 10:00 до 12:00 в районе населенного пункта Залиман Савинской территориальной громады будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.

Также о планируемом разминировании проинформировала пресс-служба Балаклейской громады.

«Сегодня, 4 марта, будут проводиться контролируемые взрывы: с 10:00 до 12:30 за пределами с. Новая Гусаровка; с 11:30 до 12:30 за пределами с. Вербовка», — отметило руководство громады.

В течение суток, по данным ХОВА, саперы в Харьковской области разминировали 3,68 га территории, уничтожив 164 взрывоопасных предмета.