Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

Разминирование на Харьковщине: в трех селах будут взрывы

Общество 09:28   04.03.2024
Оксана Горун
Разминирование на Харьковщине: в трех селах будут взрывы

На Харьковщине в течение дня будут ликвидировать российские боеприпасы и мины.

«С 10:00 до 12:00 в районе населенного пункта Залиман Савинской территориальной громады будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.

Также о планируемом разминировании проинформировала пресс-служба Балаклейской громады.

«Сегодня, 4 марта, будут проводиться контролируемые взрывы: с 10:00 до 12:30 за пределами с. Новая Гусаровка; с 11:30 до 12:30 за пределами с. Вербовка», — отметило руководство громады.

В течение суток, по данным ХОВА, саперы в Харьковской области разминировали 3,68 га территории, уничтожив 164 взрывоопасных предмета.

Читайте также: Обстрелы: на Харьковщине есть пострадавший, Волчанск горел

Автор: Оксана Горун
Популярно
Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин
Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин
04.03.2024, 10:01
Главные новости Харькова 4 марта: пожары в Волчанске, раненый, фронт
Главные новости Харькова 4 марта: пожары в Волчанске, раненый, фронт
04.03.2024, 09:47
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
04.03.2024, 09:40
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
Цветы в Харькове: мэрии предлагают высаживать только многолетники
Цветы в Харькове: мэрии предлагают высаживать только многолетники
04.03.2024, 08:19
Жителям Северной Салтовки в Харькове не хватает транспорта
Жителям Северной Салтовки в Харькове не хватает транспорта
04.03.2024, 09:07

Новости по теме:

19:53
Главные новости Харькова 2 марта: россияне 4 раза атаковали Табаевку
00:38
Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове
00:21
В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»
15:16
В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)
10:22
Разминирование на Харьковщине: где будет громко 26 февраля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Разминирование на Харьковщине: в трех селах будут взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение дня будут ликвидировать российские боеприпасы и мины".