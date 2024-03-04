Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи
На Харківщині протягом дня ліквідуватимуть російські боєприпаси та міни.
“З 10:00 до 12:00 в районі населеного пункту Залиман Савинської територіальної громади проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба ХОВА.
Також про заплановане розмінування поінформувала пресслужба Балаклійської громади.
“Сьогодні, 4 березня, будуть проводитись контрольовані підриви: з 10:00 до 12:30 за межами с. Нова Гусарівка; з 11:30 до 12:30 за межами с. Вербівка”, – зазначило керівництво громади.
Протягом доби, за даними ХОВА, сапери в Харківській області розмінували 3,68 га території, знищивши 164 вибухонебезпечні предмети.
Читайте також: Обстріли: на Харківщині є постраждалий, Вовчанськ горів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, розмінування;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом дня ліквідуватимуть російські боєприпаси та міни".