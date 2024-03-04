Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи

На Харківщині протягом дня ліквідуватимуть російські боєприпаси та міни.

“З 10:00 до 12:00 в районі населеного пункту Залиман Савинської територіальної громади проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба ХОВА.

Також про заплановане розмінування поінформувала пресслужба Балаклійської громади.

“Сьогодні, 4 березня, будуть проводитись контрольовані підриви: з 10:00 до 12:30 за межами с. Нова Гусарівка; з 11:30 до 12:30 за межами с. Вербівка”, – зазначило керівництво громади.

Протягом доби, за даними ХОВА, сапери в Харківській області розмінували 3,68 га території, знищивши 164 вибухонебезпечні предмети.