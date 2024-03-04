Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи

Суспільство 09:28   04.03.2024
Оксана Горун
Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи

На Харківщині протягом дня ліквідуватимуть російські боєприпаси та міни.

“З 10:00 до 12:00 в районі населеного пункту Залиман Савинської територіальної громади проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба ХОВА.

Також про заплановане розмінування поінформувала пресслужба Балаклійської громади.

“Сьогодні, 4 березня, будуть проводитись контрольовані підриви: з 10:00 до 12:30 за межами с. Нова Гусарівка; з 11:30 до 12:30 за межами с. Вербівка”, – зазначило керівництво громади.

Протягом доби, за даними ХОВА, сапери в Харківській області розмінували 3,68 га території, знищивши 164 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також: Обстріли: на Харківщині є постраждалий, Вовчанськ горів

Автор: Оксана Горун
Популярно
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
04.03.2024, 10:01
Головні новини Харкова 4 березня: пожежі у Вовчанську, поранений, фронт
Головні новини Харкова 4 березня: пожежі у Вовчанську, поранений, фронт
04.03.2024, 09:47
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
Харків’янам пропонують роботу в держустанові
Харків’янам пропонують роботу в держустанові
04.03.2024, 09:40
Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи
Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи
04.03.2024, 09:28
Жителям Північної Салтівки в Харкові не вистачає транспорту
Жителям Північної Салтівки в Харкові не вистачає транспорту
04.03.2024, 09:07

Новини за темою:

19:53
Головні новини Харкова 2.03: росіяни 4 рази атакували Табаївку
00:38
Синєгубов повідомив про наслідки “прильоту” в Харкові
00:21
У Харкові пролунали вибухи – Терехов заявив про атаку “шахедів”
15:16
У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки
10:22
Розмінування на Харківщині: де буде гучно 26 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Розмінування на Харківщині: у трьох селах будуть вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом дня ліквідуватимуть російські боєприпаси та міни".