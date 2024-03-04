Жителям Северной Салтовки в Харькове не хватает транспорта

Харьковчане обратились в мэрию: предлагают увеличить количество автобусов, курсирующих от метро до ул. Натальи Ужвий, а также вернуть маршрут с Северной Салтовки на Алексеевку.

Сразу две петиции, посвященные транспортным проблемам Северной Салтовки, зарегистрировали на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу рассмотреть возможность увеличить количество автобусов на маршруте 41Е сообщением ст. метро «Героев Труда» – ул. Натальи Ужвий. На маршруте работает только один маленький автобус, а на Северной Салтовке проживает большое количество людей, и он всегда переполнен», — написала автор петиции с ником sofiko17.

Еще одна жительница района Ольга Долуда просит вернуть прямое сообщение между Северной Салтовкой и Алексеевкой.

«Просим Вас назначить автобусный маршрут от Северной Салтовки (ул. Наталии Ужвий) до Алексеевки (пр. Победы), бывший автобус номер 55. Сейчас с Северной Салтовки до Алексеевки можно доехать только на метро или 63 автобусе, но с пересадками», — пояснила Долуда.

Напомним, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. На сбор подписей под двумя обращениями жителей Северной Салтовки есть еще 89 дней.