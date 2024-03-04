Жителям Північної Салтівки в Харкові не вистачає транспорту

Харків’яни звернулися до мерії: пропонують збільшити кількість автобусів, що курсують від метро до вул. Наталії Ужвій, а також повернути маршрут із Північної Салтівки до Олексіївки.

Одразу дві петиції, що присвячені транспортним проблемам Північної Салтівки, зареєстрували на сайті Харківської міськради.

“Прошу розглянути можливість збільшити кількість автобусів на маршруті 41Е сполученням ст. метро “Героїв Праці” – вул. Наталії Ужвій. На маршруті працює лише один маленький автобус, а на Північній Салтівці наразі проживає велика кількість людей, і він завжди переповнений“, — написала авторка петиції з ніком sofiko17.

Ще одна мешканка району Ольга Долуда просить повернути пряме сполучення між Північною Салтівкою та Олексіївкою.

“Просимо Вас призначити автобусний маршрут від Північної Салтівки (вул. Наталії Ужвій) до Олексіївки (пр. Перемоги), колишній автобус номер 55. Зараз із Північної Салтівки до Олексіївки можна доїхати лише метро або 63 автобусом, але з пересадками”, — пояснила Долуда.

Нагадаємо, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 підписів за 90 днів. На збирання підписів під двома зверненнями мешканців Північної Салтівки є ще 89 днів.