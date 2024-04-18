Харькову не нужны Patriot, нужны РСЗО для ударов по РФ — военный обозреватель
Чтобы закрыть небо над Харьковом, нужно «разбираться» не с ракетами в воздухе, а с пусковыми установками на территории врага. Об этом заявил в эфире нацмарафона военный обозреватель, участник боевых действий российско-украинской войны Алексей Гетьман.
«Там «Patriot» не нужно, там нужны зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности. И нужны РСЗО и ракеты, которые будут уничтожать пусковые установки россиян. Мы снова боремся с последствиями, а не с причиной. Причина – это пусковые установки. Но они находятся не на территории РФ. А оружием, которое нам передают наши партнеры, мы не можем стрелять по территории РФ. Простите за такой бульварный сленг, но это на голову не налазит. Ну как так? Стоит пусковая установка, из которой летит на Харьков. Перехватить мы не можем ракеты, но можем уничтожить пусковую установку… Какие могут быть доводы, чтобы объяснить, почему мы не можем их уничтожить? Прописано в правилах и законах ведения войны: военные объекты, с которых атакуют вашу страну, уничтожать — это не преступление. Это законная цель, которую можно атаковать», — подчеркнул Гетьман.
Он также прокомментировал очередные запущенные россиянами фейки об эвакуации из Харькова.
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«Я думаю, что такое же будет о других приграничных городах на севере нашей страны. Это для того, чтобы усилить неуверенность наших людей. Это атака по гражданскому населению. Есть ли такие действия предтечей того, что там будет наступление по суше? Пока признаков нет. Для того чтобы наступать по суше, нужно сформировать определенные структуры, которые обеспечат заезд больших количеств военнослужащих, техники, чтобы дальше эти группы могли атаковать. Пока таких признаков нет. Об этом говорит Главное управление разведки, наши партнеры за рубежом. Но не надо понимать, что этого точно не произойдет, потому что им нужно две-три недели максимум, чтобы это сделать. Пока таких признаков нет», — пояснил военный обозреватель.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, гетьман, новости Харькова, пво, система Patriot;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы закрыть небо над Харьковом, нужно «разбираться» не с ракетами в воздухе, а с пусковыми установками на территории врага. Об этом заявил в эфире нацмарафона военный обозреватель, участник боевых действий российско-украинской войны Алексей Гетьман".