Харкову не потрібні Patriot, потрібні РСЗВ для ударів по РФ – експерт

Щоб закрити небо над Харковом, потрібно “розбиратися” не з ракетами у повітрі, а з пусковими установками на території РФ. Про це в етері нацмарафону заявив військовий оглядач, учасник бойових дій російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Там “Patriot” не потрібно, там потрібні зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності. І потрібні РСЗВ і ракети, які будуть нищити пускові установки росіян. Ми знову боремося з наслідками, а не з причиною. Причина – це пускові установки. Але вони знаходяться не території РФ. А зброєю, яку нам передають наші партнери, ми не можемо стріляти по території РФ. Вибачте за такий бульварний сленг, але це на голову не налазить. Ну як? Стоїть пускова установка, з якої летить на Харків. Перехопити ми не можемо цю ракету, але можемо знищити пускову установку. Які можуть бути аргументи, щоб пояснити, чому ми не можемо їх знищити? Прописано в правилах і законах ведення війни: військові об’єкти, з яких атакують вашу країну, знищувати – це не є злочин, це ваша законна ціль, яку можна атакувати“, – наголосив Гетьман.

Він також прокоментував чергові запущені росіянами фейки про евакуацію з Харкова.

“Я думаю, що таке саме буде про інші міста прикордонні на півночі нашої країни. Це для того, щоб посилити невпевненість наших людей. Це атака по цивільному населенню. Чи є такі дії предтечею того, що там буде наступ по суходолу? Поки що ознак немає. Для того, щоб наступати по суходолу, треба сформувати певні структури, які забезпечать заїзд великих кількостей військовослужбовців, техніки, щоб далі ці групи могли атакувати. Поки що таких ознак немає. Про все це каже Головне управління розвідки, наші партнери за кордоном. Але не треба розуміти, що цього точно не відбудеться, бо їм треба два-три тижні максимум, щоб це зробити. Поки що таких ознак немає”, – відзначив військовий оглядач.