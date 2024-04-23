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Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — программа KharkivMusicFest

Культура 21:54   23.04.2024
Елена Нагорная
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — программа KharkivMusicFest

Опубликована полная программа фестиваля KharkivMusicFest, который стартовал 13 апреля и продлится по 1 июня. Помимо посещения основных концертов гости имеют возможность послушать детский симфонический оркестр, принять участие в интерактивах и арт-терапии.

Как рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе фестиваля, 30 апреля — впервые за три года — состоится выступление детского симфонического оркестра, который в этот раз будет представлен камерным составом. В программе — произведения Моцарта «Маленькая ночная серенада» 1 часть, и Концерт для фортепиано с оркестром (версия для камерного оркестра) 1, 2 и 3 части.

19 мая — ХНАТОБ представляет премьеру трагикомической оперы «Канареечная кантата» композитора Г. Ф. Телемана, главную партию исполнит лауреат международных конкурсов Юлия Антонова. «Птичью» тему продолжит произведение А. Респиги «The birds». Зрителей ждут интерактивы.

28 мая — «Несбыточная встреча: Брамс — Борткевич», будет звучать фестивальный оркестр KharkivMusicFest. Музыканты из ХНАТОБа, университета искусств имени И.П.Котляревского, Харьковской филармонии соберутся, чтобы сыграть Симфонию И. Брамса и представить Скрипичный концерт харьковчанина Сергея Борткевича.

31 мая — большой концерт-закрытие фестиваля. Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest исполнит высокую классику.

Цикл камерных концертов «Цветная классика»

7 мая — концерт студентов университета искусств имени И.П. Котляревского Вероники Ивониной (цимбалы) и Алексея Синельника-Щербака (фортепиано).

21 мая — концерт, который продолжает тематику фестиваля 2023 года «Харьков — город премьер», — определяет особую роль города в творческих биографиях композиторов разных лет.

Детские и арт-терапевтические проекты KharkivMusicFest

25-26 мая — арт-терапевтический уикенд «Kharkiv Art Therapy Days», который объединит различные активности и мастер-классы. Мероприятия ориентированы на детей и взрослых, которые не в состоянии самостоятельно справиться со стрессом из-за войны.

Мероприятия открыты для всех желающих и являются бесплатными, но на каждое из событий необходимо предварительно регистрироваться на странице KharkivMusicFest в Facebook.

Напомним, 13 апреля фестиваль открыли солисты ансамбля «Киевская камерата», который возглавляет скрипачка Богдана Пивненко, и дирижер из Испании Рок Фаргас, впервые приехавший в Харьков.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 21:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликована полная программа фестиваля KharkivMusicFest, который стартовал 13 апреля и продлится по 1 июня".