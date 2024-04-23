Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest

Опублікована повна програма фестивалю KharkivMusicFest, який стартував 13 квітня і триватиме по 1 червня. Окрім відвідування основних концертів гості мають можливість послухати дитячий симфонічний оркестр, взяти участь в інтерактивах та арттерапії.

Як розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі фестивалю, 30 квітня – вперше за три роки – відбудеться виступ дитячого симфонічного оркестру, який цього разу буде представлений камерним складом. У програмі – твори Моцарта “Маленька нічна серенада” 1 частина, та Концерт для фортепіано з оркестром (версія для камерного оркестру) 1, 2 та 3 частини.

19 травня – ХНАТОБ представляє прем’єру трагікомічної опери “Канаркова кантата” композитора Г. Ф. Телемана, головну партію виконає лауреатка міжнародних конкурсів Юлія Антонова. “Пташину” тему продовжить твір А. Респіґі “The birds”. На глядачів чекають інтерактиви.

28 травня – “Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич”, звучатиме фестивальний оркестр KharkivMusicFest. Музиканти з ХНАТОБу, університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харківської філармонії зберуться, щоб зіграти Симфонію І. Брамса та презентувати Скрипковий концерт харків’янина Сергія Борткевича.

31 травня – великий концерт-закриття фестивалю. Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest виконає високу класику.

Цикл камерних концертів “Кольорова класика”

7 травня – концерт студентів університету мистецтв імені І.П. Котляревського Вероніки Івоніної (цимбали) та Олексія Синельника-Щербака (фортепіано).

21 травня – концерт, який продовжує тематику фестивалю 2023 року “Харків – місто прем’єр”, – визначає особливу роль міста у творчих біографіях композиторів різних років.

Дитячі та арттерапевтичні проєкти KharkivMusicFest

25-26 травня – арттерапевтичний вікенд “Kharkiv Art Therapy Days”, який об’єднає різні активності та майстер-класи. Заходи орієнтовані на дітей та дорослих, які не в змозі самостійно впоратися зі стресом через війну.

Заходи відкриті для всіх охочих та є безплатними, але на кожну з подій необхідно попередньо реєструватися на сторінці KharkivMusicFest у фейсбуці.

Нагадаємо, 13 квітня фестиваль відкрили солісти ансамблю “Київська камерата”, який очолює скрипалька Богдана Півненко, та диригент з Іспанії Рок Фаргас, що вперше приїхав до Харкова.