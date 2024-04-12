Диригент з Європи не побоявся: KharkivMusicFest відкриється прем’єрами

Відкриття музичного фестивалю KharkivMusicFest відбудеться у Харкові 13 квітня. Концерт відзначиться кількома прем’єрами – виступом диригента Рока Фаргаса (Іспанія – Німеччина) із Національним ансамблем солістів «Київська камерата» та прем’єрою твору молодого українського композитора Золтана Алмаші «Місто Марії», присвяченого Маріуполю.

Як розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі фестивалю, у програмі концерту-відкриття – твори композиторів, пов’язаних із Харковом. Це Бела Барток та Віталій Губаренко. Також звучатимуть Фелікс Мендельсон та українці Золтан Алмаші, Олександр Козаренко, Володимир Зубицький.

Так, угорський композитор Бела Барток на початку ХХ століття був із концертами у Харкові, а Віталій Губаренко – харків’янин, який саме тут розпочинав свою композиторську та педагогічну кар’єру.

Український композитор Олександр Козаренко є автором багатьох творів, які стали класикою. Його творчий шлях – це відкриття світу українських композиторів Миколи Лисенка, Анатолія Кос-Анатольського та Бориса Лятошинського.

Володимир Зубицький – яскравий виконавець, віртуоз, частий гість Харкова, автор численних віртуозних творів. Один з них – концерт для скрипки – ексклюзивно виконується “Київською камератою” та скрипалькою Богданою Півненко.

Ще одна прем’єра у програмі відкриття – “Місто Марії” молодого українського композитора Золтана Алмаші. Минулого року саме з його “Пори року” розпочався фестиваль. За словами автора, твір “Місто Марії” зараз є чи не найбільш виконуваним у різних країнах світу.

Рок Фаргас вперше диригуватиме у Харкові. Він єдиний іноземний артист, який мав сміливість погодитись на виступ у нашому місті.

«Це велика честь для мене виступити в Харкові. Коли мене запросили стати частиною фестивалю, я відчув, що для людей це буде важливо – в такі важкі часи віднайти трохи нормальності буття, насолодитися чудовими моментами, які дарує музика», – сказав Фаргас.

Участь «Київської камерати» у відкритті фестивалю також має символічне значення – 30-річчя діяльності оркестру.

«Цей концерт ми присвячуємо Валерію Матюхіну – засновнику колективу, його рідному місту Харкову. Цього року Валерію Олександровичу виповнилось би 75 років. Він давно хотів приїхати до вас зіграти українську музику до вас з виконанням найцікавішої української музики, яку пропагував усе життя, але не встиг, – розповідає Катерина Супрун, заступниця художнього керівника «Київської камерати». – Тому для оркестру це особливий концерт».

Програма концерту-відкриття KharkivMusicFest:

– Бела Барток – «Дивертисменто для струнних»;-

– Віталій Губаренко – «Концерт для флейти», соло – Дмитро Кузьмін;

– Фелікс Мендельсон – «Струнна симфонія №9 до мінор»;

– Золтан Алмаші – «Місто Марії»;

– Олександр Козаренко – концерт «Рутено» для фортепіано, соло – Дмитро Таванець;

– Володимир Зубицький – «Концерт для скрипки», соло – Богдана Півненко.

Організатори зазначають, що KharkivMusicFest – це єдиний фестиваль, який проводиться у місті під час повномасштабної війни. Він проходитиме з 13 квітня до 1 червня. Детально ознайомитися з програмою можна на сайті KharkivMusicFest та у Facebook.

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