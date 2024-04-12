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Дирижер из Европы не побоялся: фестиваль KharkivMusicFest откроется премьерами

Культура 23:47   12.04.2024
Елена Нагорная
Дирижер из Европы не побоялся: фестиваль KharkivMusicFest откроется премьерами

Открытие музыкального фестиваля KharkivMusicFest состоится в Харькове 13 апреля. Концерт отметится несколькими премьерами — выступлением дирижера Рока Фаргаса (Испания — Германия) с Национальным ансамблем солистов «Киевская камерата» и премьерой произведения молодого украинского композитора Золтана Алмаши «Город Марии», посвященного Мариуполю.

Как рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе фестиваля, в программе концерта-открытия — произведения композиторов, связанных с Харьковом. Это Бела Барток и Виталий Губаренко. Также будут звучать Феликс Мендельсон и украинцы Золтан Алмаши, Александр Козаренко, Владимир Зубицкий.

Так, венгерский композитор Бела Барток в начале ХХ века был с концертами в Харькове, а Виталий Губаренко — харьковчанин, который именно здесь начинал свою композиторскую и педагогическую карьеру.

Украинский композитор Александр Козаренко является автором многих произведений, которые уже стали классикой. Его творческий путь — это открытие миру украинских композиторов Николая Лысенко, Анатолия Кос-Анатольского и Бориса Лятошинского.

Владимир Зубицкий — яркий исполнитель, виртуоз, частый гость Харькова, автор многочисленных произведений. Одно из них — концерт для скрипки — эксклюзивно исполняется «Киевской камератой» и скрипачкой Богданой Пивненко.

Еще одна премьера в программе открытия — «Город Марии» молодого украинского композитора Золтана Алмаши. В прошлом году именно с его «Времен года» начался фестиваль. По словам автора, произведение «Город Марии» сейчас является едва ли не самым исполняемым в разных странах мира.

Рок Фаргас будет впервые дирижировать в Харькове. Он единственный иностранный артист, который имел смелость согласиться на выступление в нашем городе.

«Это большая честь для меня — выступить в Харькове. Когда меня пригласили стать частью фестиваля, я почувствовал, что для людей это будет важно — в такие трудные времена обрести немного нормальности бытия, насладиться прекрасными моментами, которые дарит музыка», — сказал Фаргас.

Участие «Киевской камераты» в открытии фестиваля также имеет символическое значение — 30-летие деятельности оркестра.

«Этот концерт мы посвящаем Валерию Матюхину — основателю коллектива, его родному городу Харькову. В этом году Валерию Александровичу исполнилось бы 75 лет. Он давно хотел приехать к вам сыграть украинскую музыку к вам с исполнением интереснейшей украинской музыки, которую пропагандировал всю жизнь, но не успел, — рассказывает Екатерина Супрун, заместитель художественного руководителя «Киевской камераты» — Поэтому для оркестра это особенный концерт».

Программа концерта-открытия KharkivMusicFest:

— Бела Барток — «Дивертисменто для струнных»;
— Виталий Губаренко — «Концерт для флейты», соло — Дмитрий Кузьмин;
— Феликс Мендельсон — «Струнная симфония №9 до минор»;
— Золтан Алмаши — «Город Марии»;
— Александр Козаренко — Концерт «Рутено» для фортепиано, соло — Дмитрий Таванец;
— Владимир Зубицкий — «Концерт для скрипки», соло — Богдана Пивненко.

Организаторы отмечают, что KharkivMusicFest — это единственный фестиваль, который проводится в городе во время полномасштабной войны. Он будет проходить с 13 апреля по 1 июня. Подробно ознакомиться с программой можно на сайте KharkivMusicFest и в Facebook.

Читайте также: Сегодня в Харькове стартует фестиваль KharkivMusicFest

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 23:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открытие музыкального фестиваля KharkivMusicFest состоится в Харькове 13 апреля".