Впечатление, что они никогда не закончатся — защитник Липцев об оккупантах

Продвижения российских войск в районе села Липцы под Харьковом нет, но враг постоянно проводит контратаки, рассказал в эфире нацмарафона командир 5-го батальона оперативного назначения бригады «Спартан» Михаил Гологурский.

Он уточнил, что его бригада защищает северные окраины Липцев.

«Враг был остановлен, ситуация сейчас стабилизирована. То есть, продвижения врага сейчас нет. Противник постоянно проводит контратаки, но все они за последнюю неделю-две были отбиты. И продвижение нигде его не было зафиксировано конкретно на нашем направлении», — подчеркнул военный.

Гологурский отметил, что информации о передислокации или пополнении войск РФ на данном направлении у него нет, но, по его мнению, имеющиеся силы еще будут способны проводить штурмовые действия. К тому же плотность вражеского огня в сравнении с первыми днями вторжения не спадает.

«Насколько долго, это неизвестно, но такая вероятность есть, что они будут продолжать наступать… Честно вам сказать, такое впечатление, что они никогда не закончатся. Они идут просто беспрестанно. На наш взгляд, просто бесконечно будет проводиться эта работа. Они будут идти, мы будем их убивать», — сказал защитник.