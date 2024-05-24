Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб

Происшествия 16:49   24.05.2024
Оксана Якушко
ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины остановили российские войска, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.

«Что касается Харьковского направления – противник ведет наступательные операции по созданию буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», — сообщил полковник Прохоренко.

Оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти Купянск, но успеха не имеют.

Читайте также: «На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове снова раздаются взрывы
В Харькове снова раздаются взрывы
24.05.2024, 17:07
Главные новости Харькова 24.05: визит Зеленского, новый график, взрывы
Главные новости Харькова 24.05: визит Зеленского, новый график, взрывы
24.05.2024, 17:10
Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters
Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters
24.05.2024, 14:41
ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб
ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб
24.05.2024, 16:49
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)
24.05.2024, 15:05
Салтовский мясокомбинат запустил в Польше новый бренд колбасы «Saltowski»
Салтовский мясокомбинат запустил в Польше новый бренд колбасы «Saltowski»
24.05.2024, 17:24

Новости по теме:

20:19
Больше всего боев сегодня на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ
17:23
Россияне значительно активизировались на Харьковщине – Генштаб ВСУ
22:07
Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ
18:44
Продолжаются бои возле Старицы и Волчанска Харьковской области – Генштаб ВСУ
17:33
Россияне атакуют у Липцев на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 16:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны Украины остановили российские войска, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.".