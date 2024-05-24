ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины остановили российские войска, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.

«Что касается Харьковского направления – противник ведет наступательные операции по созданию буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», — сообщил полковник Прохоренко.

Оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти Купянск, но успеха не имеют.