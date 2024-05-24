ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины остановили российские войска, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.
«Что касается Харьковского направления – противник ведет наступательные операции по созданию буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», — сообщил полковник Прохоренко.
Оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти Купянск, но успеха не имеют.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, контрнаступление ВСУ, купянск, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны Украины остановили российские войска, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.".