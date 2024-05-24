ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку – Генштаб
Сили оборони України зупинили російські війська, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу у Медіацентрі України у Києві.
«Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – повідомив полковник Прохоренко.
Окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти Куп’янськ, але успіху не мають.
Читайте також: “На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше”: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, контрнаступление ВСУ, куп'янск, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України зупинили російські війська, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу у Медіацентрі України у Києві.".