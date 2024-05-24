ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку – Генштаб

Сили оборони України зупинили російські війська, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу у Медіацентрі України у Києві.

«Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – повідомив полковник Прохоренко.

Окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти Куп’янськ, але успіху не мають.