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ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку – Генштаб

Події 16:49   24.05.2024
Оксана Якушко
ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку – Генштаб

Сили оборони України зупинили російські війська, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу у Медіацентрі України у Києві.

«Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – повідомив полковник Прохоренко.

Окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти Куп’янськ, але успіху не мають.

Читайте також: “На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше”: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 16:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України зупинили російські війська, заявив представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу у Медіацентрі України у Києві.".