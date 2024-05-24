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Враження, що вони ніколи не закінчаться – захисник Липців про окупантів

Суспільство 19:15   24.05.2024
Олена Нагорна
Враження, що вони ніколи не закінчаться – захисник Липців про окупантів

Просування російських військ у районі села Липці під Харковом немає, але ворог постійно проводить контратаки, розповів в етері нацмарафону командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» Михайло Гологурський.

Він уточнив, що його бригада боронить північні околиці Липців.

“Ворога було зупинено, ситуація зараз стабілізована. Тобто, просування ворога зараз немає. Противник постійно проводить контратаки, але всі вони за останній тиждень-два були відбиті. І просування ніде його не було зафіксовано конкретно на нашому напрямку”, – наголосив військовий.

Гологурський зазначив, що інформації про передислокацію або поповнення ворожих військ на цьому напрямку в нього немає, але, на його думку, наявні сили ще будуть спроможні проводити штурмові дії. До того ж щільність ворожого вогню порівняно з першими днями вторгнення не спадає.

“Наскільки довго, це невідомо, але така вірогідність є, що вони будуть продовжувати наступати… Чесно вам сказати, таке враження, що вони ніколи не закінчаться. Вони йдуть просто безперестанно. На наш погляд, просто нескінченно буде проводитися ця робота. Вони будуть йти, ми будемо їх вбивати”, – сказав захисник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Просування російських військ у районі села Липці під Харковом немає, але ворог постійно проводить контратаки, розповів в етері нацмарафону командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» Михайло Гологурський.".