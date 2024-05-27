Взрыв в Харькове: Мельник предупреждал о КАБе над городом
В 16:13 в Харькове прогремел взрыв.
Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что над городом зафиксирована корректируемая авиабомба.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.
Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в центре города.
Враг нанес удар по Харькову, и есть угроза повторных пусков, позже написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, КАБ, Мельник, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 16:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:13 в Харькове прогремел взрыв.".