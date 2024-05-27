Взрыв в Харькове: Мельник предупреждал о КАБе над городом

В 16:13 в Харькове прогремел взрыв.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что над городом зафиксирована корректируемая авиабомба.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в центре города.

Враг нанес удар по Харькову, и есть угроза повторных пусков, позже написал Синегубов.