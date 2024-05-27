Вибух у Харкові: Мельник попереджав про КАБ над містом

О 16:13 у Харкові пролунав вибух.

Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що над містом зафіксована керована авіабомба.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Мер Ігор Терехов повідомив про “прильоти” у центрі міста.

Ворог завдав удару по Харкову, і є загроза повторних пусків, пізніше написав Синєгубов.