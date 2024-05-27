Вибух у Харкові: Мельник попереджав про КАБ над містом
О 16:13 у Харкові пролунав вибух.
Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що над містом зафіксована керована авіабомба.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.
Мер Ігор Терехов повідомив про “прильоти” у центрі міста.
Ворог завдав удару по Харкову, і є загроза повторних пусків, пізніше написав Синєгубов.
Читайте також: Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, КАБ, Мельник, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух у Харкові: Мельник попереджав про КАБ над містом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 16:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:13 у Харкові пролунав вибух".