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Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Суспільство 14:08   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог і надалі штурмує в бік населеного пункту Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем українських військ.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте також: Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 14:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог і надалі штурмує в бік населеного пункту Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".