Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог і надалі штурмує в бік населеного пункту Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем українських військ.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, липцы, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог і надалі штурмує в бік населеного пункту Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".