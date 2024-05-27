Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

На Харківському напрямку ворог і надалі штурмує в бік населеного пункту Липці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем українських військ.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.